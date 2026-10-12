Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında içerisinde 2 kişi bulunan özel teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine olay yerine 1 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-912) sevk edildi. Başlatılan kurtarma faaliyetleri neticesinde bahse konu özel tekne, içerisindeki 2 şahıs ile birlikte Cennetköy Plajı’na intikal ettirildi. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu anlaşıldı.
Denizin ortasında mahsur kaldılar: 2 kişi kurtarıldı
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