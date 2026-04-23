RESİFTEN ÜSSE: OKYANUSUN ORTASINDA DEV İNŞAAT

Çin, Güney Çin Denizi’ndeki stratejik hamlelerine bir yenisini daha ekledi. ABD merkezli uydu görüntüleri, Pekin’in Antelope Resifi üzerinde hızla yapay bir ada inşa ettiğini kanıtladı. Birkaç ay öncesine kadar sular altında olan alanlar; bugün binalar, iskeleler ve askeri tahkimatlarla donatılmış durumda.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ İFŞA ETTİ: GÖRÜLMEMİŞ ÖLÇEKTE

The New York Times tarafından yayınlanan analizlere göre, onlarca Çin gemisi deniz tabanından çıkardığı tortularla adayı devasa bir kara parçasına dönüştürdü. Görüntülerde, büyük savaş gemilerinin giriş yapabilmesi için lagüne derin kanallar açıldığı ve helikopter pistlerinin tamamlandığı net bir şekilde görülüyor.

BÖLGENİN EN BÜYÜK CEPHANELİĞİ OLABİLİR

Askeri uzmanlar, Antelope Resifi’nin Çin’in ana kara dışındaki en büyük askeri üslerinden biri olacağı görüşünde. Radar sistemleri, füze bataryaları ve hava pistleriyle donatılması beklenen bu yeni üssün, Çin ordusuna tartışmalı sularda kesintisiz ve çok daha agresif bir operasyon kabiliyeti kazandırması bekleniyor.