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Türkiye su ürünleri sektörünün ilk yatırımcı ve ihracatçı şirketleri arasında yer alan Kılıç Deniz, entegre üretim yapısı, artan kapasitesi ve yeni pazar hedefleriyle küresel büyümesini sürdürüyor. KLC Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, 2025 yılında grup şirketleriyle birlikte 516,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, 2027’de Türkiye’nin su ürünleri ihracatını 2,5 milyar doların üzerine taşıma hedefinde üretim kapasitesinin artırılması, katma değerli ürünlerin geliştirilmesi ve pazar çeşitliliğinin güçlendirilmesinin belirleyici olacağını söyledi.

KLC Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan

1993 yılında Bodrum’da kurulan Kılıç Deniz’in yavru balık üretiminden yetiştiriciliğe, yem fabrikalarından işleme ve paketleme tesislerine, balık kutusu üretiminden satış ve dağıtıma kadar uzanan entegre bir yapıda faaliyet gösterdiğini belirten Kızıltan, “Çipura, levrek, granyöz, alabalık ve Türk somonunun yanı sıra mavi yüzgeçli orkinos yetiştiriciliği gerçekleştiriyoruz. Yeni türlerin yetiştirilebilirliği üzerine Ar-Ge çalışmalarımızı da titizlikle sürdürüyoruz” diye konuştu.

“70’TEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Kılıç Deniz’in yıllık 110 bin metrik ton hasatlık balık üretim kapasitesiyle Türkiye’nin önde gelen deniz balığı üreticileri ve ihracatçıları arasında bulunduğunu ifade eden Kızıltan, “Agromey’in bünyemize katılmasıyla akvakültür sektöründeki toplam istihdamımız 3 bin 700 kişiye ulaştı. Bugün dünya çapında 70’ten fazla ülkeye ihracat yapıyoruz” dedi.

“İHRACAT ŞAMPİYONLUĞUMUZU KORUDUK”

2025 yılının şirket açısından olumlu geçtiğini belirten Kızıltan, “Yeni pazarlara yönelik girişimlerimiz ve artan satış hacmimizle başarılı bir yılı geride bıraktık. Hedef pazarlarımızdaki büyüme ve talep artışı ihracat kapasitemizi güçlendirdi. Grup şirketlerimizle birlikte 516,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik ve Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller kategorisinde uzun yıllardır sürdürdüğümüz ihracat şampiyonluğunu koruduk” diye konuştu.

2025 yılının sektör açısından da rekorlarla tamamlandığına dikkat çeken Kızıltan, “Türkiye su ürünleri sektörü, 93 ülkeye yaptığı ihracatla bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 11 artış kaydederek 2,3 milyar dolar seviyesine ulaştı” ifadelerini kullandı.

2026 yılının ilk yarısında geçen yıl yakalanan büyüme ivmesini koruduklarını kaydeden Kızıltan, “Üretimdeki öncü uygulamalarımız ve yeni pazarlara yönelik saha stratejilerimizle bu yıl daha da büyüyerek ülke ekonomimize katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Özellikle Türk somonu kapasitemizi hızla artırarak başta Uzak Doğu olmak üzere daha geniş bir pazara ulaşma planımız doğrultusunda ilerliyoruz” dedi.

“2027 YILINDA YENİ YEM FABRİKAMIZI DEVREYE ALACAĞIZ”

Kapasite artışı ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarına devam ettiklerini belirten Kızıltan, “Milas Organize Sanayi Bölgesi’nde inşaatı devam eden, 45 bin metrekare alan üzerine kurulu dört hatlı yem fabrikamızı 2027 yılında tam kapasiteyle devreye alacağız. Üretim ihtiyacımızı ASC Feed standartlarında karşılayacak tesisimizle sürdürülebilirlik taahhütlerimizi destekleyeceğiz. Yurt içinde ve yurt dışında yeni yatırım planlarımızın yanı sıra yeni türlerin yetiştirilebilirliğine yönelik Ar-Ge çalışmalarımızı da sürdürüyoruz” dedi.

Şirketi rakiplerinden ayıran en önemli unsurun entegre üretim yapısı olduğunu vurgulayan Kızıltan, “Yavru balıktan yeme, işlemeden paketlemeye, lojistikten satışa kadar tüm süreçleri kendi bünyemizde kontrol ediyoruz. Bu yapı sayesinde sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik ilkeleri doğrultusunda yıl boyunca istikrarlı ürün tedariki ve kalite kontrolü sağlıyoruz. Taze ve dondurulmuş bütün balıkların yanı sıra fileto ve füme ürünlerimizle geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Uluslararası sertifikalarımız ve 30 yılı aşkın deneyimimizle Akdeniz balıkları üretiminde Avrupa ve dünya ölçeğinde lider konumdayız” diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YATIRIMLARINA ÖNCELİK VERİLİYOR

Çevresel sürdürülebilirliği ve toplumsal sorumluluğu faaliyetlerinin merkezinde tuttuklarını belirten Kızıltan, “ASC, BAP ve GLOBALG.A.P. sertifikalarımız sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik yaklaşımımızın somut göstergeleri. Sektörümüzün ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladık. Karbon salımını en aza indirmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyor, mevcut yatırımlarımızı bu doğrultuda dönüştürürken gelecek projelerimizi de aynı anlayışla planlıyoruz” dedi.

Entegre üretim modelinin kaynakların verimli kullanılmasına katkı sağladığını dile getiren Kızıltan, “Üretimin her aşamasını kendi bünyemizde yürüttüğümüz için kaynakları döngüsel ekonomi anlayışıyla değerlendirebiliyoruz. Deniz ekosistemini tehdit eden riskleri düzenli olarak analiz ediyor ve biyoçeşitliliğin korunmasını taahhüt ediyoruz” ifadelerini kullandı.

2030 HEDEFİ 3 MİLYAR DOLARLIK SU ÜRÜNLERİ İHRACATI

Türkiye’nin su ürünleri ihracatını 2027’de 2,5 milyar doların üzerine çıkarmayı, 2030’da ise 3 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediğini belirten Kızıltan, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün toplam ihracatını 2030’da 5 milyar dolara çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

Kızıltan, “Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün toplam ihracatını 2030’da 5 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz. Kılıç olarak bu hedeflere katkı sunmak için üretim kapasitemizi yeni türlere yönelik Ar-Ge çalışmalarıyla artırmayı, Türk somonu başta olmak üzere katma değerli ürünlerle Uzak Doğu ve yeni pazarlardaki varlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Büyüyen entegre yapımızla nitelikli istihdamı artırırken sürdürülebilirliği tüm yatırım kararlarımızın merkezinde tutarak kalite odaklı yaklaşımımızı ve sektördeki konumumuzu güçlendirmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.