Milli bayram heyecanını denizlerde yaşatmayı hedefleyen etkinlikte, Türk donanmasının gücünü temsil eden gemiler halkın ziyaretine sunulacak. Vatandaşlar, yerli ve milli imkanlarla donatılmış askeri gemileri yakından görme ve personelden bilgi alma fırsatı bulacak.

ZİYARET SAATLERİ VE PROGRAM

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; liman ziyaretleri 23 Nisan günü gerçekleştirilecek. Vatandaşlar için kapıların açılacağı saat aralığı ise şu şekilde duyuruldu:

Ziyaret Saatleri: 10.00 – 17.00

Tarih: 23 Nisan 2026

"TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR"

Deniz Kuvvetleri'nden yapılan davette, başta çocuklar olmak üzere tüm halkın bu gurur gününde limanlarda ağırlanacağı vurgulandı. 23 geminin hangi limanlarda demirleyeceği ile ilgili detaylı listenin ise yerel valilikler ve ilgili liman başkanlıkları üzerinden takip edilebileceği belirtildi.

Mavi Vatan’ın koruyucuları, bu özel günde hem ulusal egemenliğin önemini vurgulayacak hem de çocuklara unutulmaz bir bayram hatırası sunacak.