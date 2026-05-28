Adalet Bakanlığı, denetimli serbestlik uygulamalarında kapsamlı bir değişiklik için harekete geçti. “Biyometrik İmza Yöntemi ile Takip Sistemi Projesi” (BİOSİS) kapsamında, yıllardır uygulanan karakolda imza verme yöntemi büyük ölçüde dijital sisteme taşınacak.

Yeni modelle birlikte yükümlülerin polis merkezine giderek imza verme zorunluluğunun azaltılması hedefleniyor. Sistem, GPS destekli konum takibi ve biyometrik kimlik doğrulama teknolojileriyle çalışacak.

YÜZ TANIMA VE PARMAK İZİ KULLANILACAK

Bakanlığın hazırladığı projede yüz tanıma, parmak izi, ses doğrulama ve mobil cihaz üzerinden kimlik kontrolü gibi yöntemler devreye alınacak. İhlal durumlarında ise sistemin otomatik uyarı vereceği belirtildi.

Yetkililer, yeni uygulamanın hem güvenlik hem de denetim süreçleri açısından daha hızlı ve etkin bir yapı sağlayacağını ifade ediyor.

450 BİN KİŞİ DİJİTAL TAKİPTE OLACAK

2025 faaliyet raporuna göre mevcut elektronik izleme sistemi aynı anda yaklaşık 3 bin kişiyi takip edebiliyor. Yeni altyapıyla bu kapasitenin yaklaşık 150 kat artırılarak 450 bine yakın kişinin dijital ortamda izlenmesi planlanıyor.

Projeyle birlikte saha personeli ihtiyacının azaltılması, emniyet birimlerinin iş yükünün hafifletilmesi ve denetim süreçlerinin tamamen dijital hale getirilmesi amaçlanıyor.

BİOSİS projesinin TÜRKSAT iş birliğiyle geliştirildiği ve ihale sürecine geldiği öğrenildi.