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Kaynak: AA

Ankara’nın Çubuk ilçesinde trafik ve güvenlik uygulamalarını sosyal medya üzerinden paylaşan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis ve jandarma uygulama noktalarının sosyal medya platformlarında paylaşıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

DENETİM NOKTALARINI BİRBİRLERİNE BİLDİRİYORLARDI

Yapılan incelemede, şüphelilerin bir sosyal medya platformu üzerinden mesajlaşarak uygulama noktalarının yerini birbirlerine aktardığı belirlendi.

Bu paylaşımlar sayesinde aranan, suça karıştığı değerlendirilen ya da araç belgelerinde eksiklik bulunan bazı sürücülerin kontrol noktalarına girmeden güzergah değiştirdiği tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.