Son etkinliklerden birinde dikkat çeken gelişme, ünlü oyuncu Demet Akbağ’ın Tarkan’ı konser öncesi kuliste ziyaret etmesi oldu. İki sanatçı arasındaki samimi buluşma, Akbağ’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna yansıdı. Demet Akbağ, çektiği fotoğrafların altına şu notu düştü: "Konser öncesi azıcık da olsa hasret giderdik."

Bu kısa ama duygusal ifade, uzun yıllara dayanan dostluklarının sıcaklığını yansıtırken, hayranlar tarafından da büyük ilgi gördü. Ziyaretin, Tarkan’ın sahnedeki performansından hemen önce gerçekleşmesi, kulis atmosferine dair merakı daha da artırdı. Demet Akbağ’ın bu jesti, konserin sadece müzikle değil, aynı zamanda sanat dünyasındaki yakın ilişkilerle de renk kazandığını gösterdi.

Tarkan’ın İstanbul konserleri sırasında başka tanınmış isimler de izleyiciler arasındaydı; Seda Sayan, Burcu Esmersoy, Danla Bilic gibi ünlülerin yanı sıra Manifest grubu üyeleri de Volkswagen Arena’da yerini aldı. Megastar, sahneden bazı konuklarını selamlayarak geceye ayrı bir anlam kattı.

Demet Akbağ’ın kulis ziyareti ve paylaştığı o içten cümle, sosyal medyada hızla yayıldı ve iki sanatçının dostluğuna dair olumlu yorumlara yol açtı. Tarkan’ın uzun aradan sonraki sahneleri, böyle anlamlı buluşmalarla daha da unutulmaz hale geliyor.