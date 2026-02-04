N’Golo Kante transferini bitirerek taraftarlarının yüreğine su serpen Sarı Lacivertli ekip, forvet konusunda da atağa geçti.

Sarı Kanarya'nın, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'da forma giyen Uruguaylı yıldız futbolcu Darwin Nunez'le anlaşmaya çok yakın olduğunu öne sürüldü.

OLUMLU MESAFELER KAT EDİLDİ

Beinsports'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Darwin Nunez ile yapılan görüşmelerde olumlu mesafeler kat ettiği ifade edildi.

Al-Hilal’de oynayan bir başka forvet olan Brezilyalı Marcos Leonardo'nun da Fenerbahçe'ye önerildiğine dikkat çekilen haberde, Darwin Nunez ile anlaşılma ihtimalinin Marcos Leonardo’ya göre daha olası olduğu kaydedildi.

21 MAÇTA 7 GOL 5 ASİSTLİK PERFORMANS

Sezon başında 53 milyon Euro bonservis bedeliyle Liverpool'dan Al-Hilal'e transfer olan 26 yaşındaki oyuncu Darwin Nunez, bu sezon 21 maçta 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.