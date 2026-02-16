DEM Parti heyeti, İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından dönüş yaptı. Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Özgür Faik Erol yer aldı.

Partinin Basın Bürosu tarafından yapılan bilgilendirmede, görüşmeye ilişkin kapsamlı açıklamanın 17 Şubat’ta kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Heyetin son İmralı ziyareti 17 Ocak’ta gerçekleşmişti.

Öte yandan söz konusu ziyaretin, DEM Parti temsilcilerinin 11 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı görüşmenin ardından gelmesi dikkat çekti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulunmuştu.