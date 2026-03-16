

Hatay / Mehmet Burgaç / Yeniçağ

​Hatay’ın Defne ilçesinde deprem sonrası devam eden yapılaşma çalışmaları, bölge halkı için yeni mağduriyetlere yol açıyor.

Uğur Mumcu Bulvarı’ndaki ana yolun inşaat firmaları tarafından depo olarak kullanılmasına ve alternatif yolların bakımsızlığına tepki gösteren Defne Halk Temsilcisi, yetkililere acil

çözüm çağrısında bulundu.

​ANA YOL DEPO OLDU, ALTERNATİF YOL "PATATES TARLASI"

Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde yaptığı açıklamada, Defne Halk temsilcisi,bölgedeki ana yolun inşaat firmaları tarafından malzeme deposu haline getirildiğini belirtti. Yolun kapalı olması nedeniyle halkın yönlendirildiği alternatif güzergahın ise çukur ve çamur içinde olduğunu vurgulayan Hasırcı, bu durumu "patates tarlasına dönmüş bir yol" olarak nitelendirdi.

​"VATANDAŞIN CEBİNDEN ÇIKIYOR"



Bozuk yollar nedeniyle araçların sürekli hasar aldığını ve sanayiden çıkamadıklarını ifade eden bölge sakinleri, inşaat şirketlerinin maliyetlerini düşürmek adına halkın yaşam kalitesinin hiçe sayılmasına tepkili.



Hasırcı, "İki tane şirket kâr edecek diye bütün Defne ve Antakya halkının zarar görmesine göz yumuluyor" diyerek durumun vahametini dile getirdi.

​AFET TOPLANMA ALANI İMARA MI AÇILDI?

Açıklamada dikkat çeken bir diğer önemli nokta ise bölgedeki tek park ve afet toplanma merkezinin durumu oldu.



Hasırcı, belediye ve ilgili bakanlığın bu alanı imara açtığını iddia ederek, "İnsanların nefes aldığı tek yer olan afet toplanma merkezini hangi akılla imara açıyorsunuz? Bunun hesabını halka vermek zorundasınız" diyerek yetkililere sert sorular yöneltti.



​Defne halkı, kapalı olan yolların derhal trafiğe açılmasını ve halkın ortak kullanım alanlarının korunmasını talep ediyor.