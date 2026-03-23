Davraz Kayak Merkezi, bayram tatilinde yaklaşık 10 bin ziyaretçiyi ağırladı. Isparta’da, Toros Dağları üzerinde 2 bin 635 metre rakımda bulunan merkezde tatil süresince yoğunluk dikkat çekti.

Eğirdir Gölü manzarasıyla öne çıkan kayak merkezi, farklı seviyelere hitap eden pistleri, telesiyej sistemi ve sosyal alanlarıyla ziyaretçilere çeşitli imkanlar sundu. Özellikle aileler için ayrılan kızak alanları, çocuklu ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

SEZON BOYUNCA 210 BİN ZİYARETÇİ

Kayak merkezi sorumlusu Ozan Yılmaz, bayram döneminde beklenen yoğunluğun gerçekleştiğini belirterek, tatil süresince yaklaşık 10 bin kişiyi ağırladıklarını ifade etti.

Yılmaz, sezon başından bu yana toplam ziyaretçi sayısının 210 bini geçtiğini söyledi.

KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR

Mart ayında kar yağışının devam ettiğini aktaran Yılmaz, meteorolojik verilere göre yağışların yaklaşık bir hafta daha sürebileceğini dile getirdi.

Öte yandan, merkezdeki otel ve sosyal tesislerde bayram boyunca yüksek doluluk oranlarına ulaşıldığı bildirildi.