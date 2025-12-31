Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisiyle ekranlara gelen çocuk oyuncu Yade Arayıcı O Ses Türkiye Yılbaşı sahnesine damga vurdu. Çocuk oyuncunun kim olduğu merak konusu oldu.

SEMPATİK TAVIRLARIYLA BEĞENİ TOPLADI

Dizideki rol arkadaşları Mine Akdin ve Beren Gençalp ile sahne alan Yade Arayıcı sempatik tavırlarıyla beğeni topladı. Arayıcı'nın sahnedeki performansı izleyenlerden tam not aldı.

Yade Arayıcı için sosyal medyada; 'çok tatlı', 'yine harika', 'bu kız çok sempatik' gibi yorumlar yapıldı.

YADE ARAYICI KİMDİR?

Reklam filmleriyle oyunculuğa adım atan Yade Arayıcı, 2017 İstanbul doğumlu. 8 yaşındaki oyuncu, 2023 yılında yer aldığı dizide Tanem karakterine hayat verdi.