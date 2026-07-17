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Kaynak: Haber Merkezi

Yayınlanan son tanıtımda, Akkaya Ailesi’nin geçmişte yaşananların gün yüzüne çıkmasını engellemek için Aras’a yaklaşma planı yaptığı görülürken, final sahnesinde Deniz’in aşk itirafı öne çıkıyor.

ŞEBNEM’DEN KRİTİK UYARI: “ARAS’A İHTİYACIMIZ VAR”

Çekimleri Bodrum’da devam eden dizinin yeni bölüm fragmanı, hikâyede önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Şebnem’in, “Biri bizi araştırıyor. Bu skandalı kapatabilmek ve daha fazla sorgulanmamak için Aras’a ihtiyacımız var” sözleri, aileyi bekleyen tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

Öte yandan yurt müdürünün, “Bizim gençlerimiz sahipsiz değil. Aras’ın verdiği bilgiler doğrultusunda gerekirse hukuki süreç başlatacağız” ifadeleri, Aras’ın kardeşini bulma mücadelesinde yeni bir sayfa açılacağının sinyalini veriyor.

DENİZ’DEN DUYGUSAL İTİRAF

Fragmanın en çarpıcı anı ise Deniz’in Aras’a duyduğu hisleri açıklaması oluyor. Aras için yazdığı mektubun Teoman’ın eline geçmesiyle köşeye sıkışan Deniz, “O kâğıtta sana âşık olduğum yazıyordu” diyerek duygularını itiraf ediyor.

Gözyaşları içinde gerçekleşen bu sahneye Canozan’ın “Ağlama Ben Ağlarım” şarkısı eşlik ederken, tanıtım kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü. İzleyiciler, Aras’ın bu itirafa nasıl karşılık vereceğini merak ederken yeni bölüm için geri sayıma başladı.

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, Pastel Film imzalı Daha 17, yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.