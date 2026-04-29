Kaza, D-650 kara yolu Nuruosmaniye Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, aynı yönde ilerleyen iki çekici henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, kazada ölen ya da yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye hızla Jandarma ve Bölge Trafik Polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Bilecik’ten Sakarya yönüne doğru trafik akışı tamamen durma noktasına geldi.

Ekiplerin müdahalesiyle şu önlemler alındı:

Kontrollü Geçiş: Jandarma Asayiş Timi ve Trafik Polisleri koordinesinde trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Tahliye Çalışmaları: Hasar gören dev araçlar, olay yerine çağrılan çekici ve vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Normalleşme: Araçların kaldırılmasının ardından karayolundaki trafik akışı yeniden normale döndü.

Kaza sonrası bölgede oluşan ve drone ile havadan görüntülenen araç kuyrukları, ulaşımın ne denli etkilendiğini gözler önüne serdi. Yetkililer, kazanın oluş nedenine ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı.