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Konya / Fahrettin Ataş / Yeniçağ



Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, 9 ay 10 gün boyunca Batı Cephesi Karargâhı’na ev sahipliği yapan Akşehir’de, Büyük Taarruz’un planlarının ilmek ilmek dokunduğu günlerin hatırası 24 Ağustos Onur Günü ile yaşatılıyor.

24 Ağustos Onur Günü etkinlikleri kapsamında Batı Cephesi Karargâhı önünde temsili tören düzenlendi. Tarihi atmosferin yeniden canlandırıldığı törende, Millî Mücadele yıllarında Akşehir’in üstlendiği önemli rol bir kez daha hatırlatıldı.

Düzenlenen temsili törene Akşehir Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Ekerbiçer, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal, Akşehir Garnizon Komutanı Yarbay Hüseyin Şen, Anahtar Parti Akşehir İlçe Başkanı Serdar Aytaç, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Ahmet Rasih zeybek , İYİ Parti Akşehir İlçe Başkanı Aslan Keskin ve Yeni Parti Akşehir İlçe Başkanı Sevim Uzun ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Millî Mücadele’nin tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla anılırken, Akşehir’in Büyük Taarruz öncesindeki tarihi misyonuna dikkat çekildi.

9 ay 10 gün boyunca Batı Cephesi Karargâhı’na ev sahipliği yapan Akşehir, Büyük Taarruz’un hazırlık sürecinde adeta tarihin kalbinin attığı merkezlerden biri oldu. Bugün düzenlenen etkinliklerle o günlerin ruhu yeniden yaşatıldı.

Cumhuriyet’in mayasının çalındığı, Büyük Taarruz’un planlarının şekillendiği Akşehir’de 24 Ağustos Onur Günü kutlandı