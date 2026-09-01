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Gazetecilik dünyasının ve Cumhuriyet Gazetesi'nin önemli isimlerinden Şükran Soner, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cumhuriyet'in haberine göre, 1946 yılında dünyaya gelen Soner, gazeteciliğe 1966 yılında Cumhuriyet gazetesinde muhabir olarak başladı. Genç yaşta hazırladığı işçi ve eğitim sayfalarıyla dikkat çeken Soner, meslek hayatı boyunca emek mücadelesini ve çalışanların sorunlarını yakından takip etti.

Gazeteciliği yalnızca haber aktarmakla sınırlı görmeyen Soner, sendikal mücadelede de aktif görevler üstlendi.

EMEK VE İNSAN HAKLARI MÜCADELESİNİN ÖNCÜLERİNDENDİ

Şükran Soner, gazeteciliğin yanı sıra çeşitli sosyal örgütlenmelerde de görev aldı. İnsan Hakları Derneği, Ada Dostları Derneği ve Ekonomik Toplumsal Tarih Vakfı gibi kuruluşlarda kuruculuk yapan Soner, bu yapıların yönetimlerinde uzun süre görev üstlendi.

Cumhuriyet gazetesinin karşı karşıya kaldığı gelişmelerde gazetenin ilkelerinden yana tavır alan Soner, meslek yaşamı boyunca örgütsel sorumluluklardan da kaçınmadı.

TGS’DE ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası üyesi olan Soner, TGS’nin yönetim organlarında da görev yaptı.

1970’li yıllarda iki dönem TGS Genel Eğitim Sekreterliği görevini üstlendi.

1999 genel kurulunda yeniden yönetime giren Soner, TGS Genel Başkan Vekili oldu. 2001 genel kurulunda ise TGS Genel Başkanlığı görevine seçildi.

CUMHURİYET’İN HAFIZASINDA İZ BIRAKTI

Uzun yıllar Cumhuriyet gazetesinde yazarlık yapan Şükran Soner, aynı zamanda Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürüyordu. Emek ve insan hakları mücadelesiyle gazeteciliği bir arada sürdüren Soner, geride uzun yıllara yayılan bir meslek ve mücadele hayatı bıraktı.

Şükran Soner’in cenaze programının kısa süre içerisinde Cumhuriyet gazetesi tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.