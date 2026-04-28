61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun üçüncü etabını Ivan Ramiro Sosa kazandı.

Marmaris-Kıran arasında düzenlenen 132,7 kilometrelik parkuru Kolombiyalı sporcu 3 saat 40 dakika 25 saniyede tamamladı.

Etabı Sebastian Berwick ikinci, Nicolas Breuillard ise üçüncü sırada bitirdi.

Türkiye Güzellikleri prim kapısını Konya Büyükşehir Belediyespor’dan Mustafa Tarakçı, tırmanış ve sprint kapılarını ise Muğla Büyükşehir Belediyespor sporcusu Rudolf Remkhi geçti.

Bu sonuçla Sosa, genel klasman ve tırmanış liderliğine yükselerek turkuaz ve kırmızı mayoyu aldı. Yeşil mayo Team Flanders-Baloise’den Tom Crabbe’de, beyaz mayo ise ATT Investments’ten Michal Pomorski’de kaldı.

Dördüncü etap yarın Marmaris ile Fethiye arasında koşulacak. Sporcular 130,4 kilometrelik parkurda Göcek koyları ve Ölüdeniz’den geçerek pedal çevirecek.