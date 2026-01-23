Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan Barış Platformu temsilcilerini kabulünde ağırladı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından duyurulan bilgiye göre; Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Kosova Başbakan Yardımcısı ile Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donica Gervalla-Schwarz, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali ile Sırbistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nevena Jovanoviç’in katıldığı görüşmede, Türkiye ile bu ülkeler arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Balkan Barış Platformu’nun ikinci toplantısından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, katılımcı ülkelere verdikleri değerli katkılar nedeniyle teşekkürlerini sundu.



Görüşmede sınır güvenliği, enerji, teknoloji, ulaşım gibi pek çok başlığın tartışıldığını vurgulayan Erdoğan, bölgesel sahiplenme bilinciyle yürütülen bu istişarelerin büyük önem taşıdığını belirtti.



Dünyanın ve bölgenin ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı, Balkan Barış Platformu üyesi ülkeler arasındaki dayanışma ile karşılıklı anlayışın güçlendirilmesinin bu dönemde hayati değer kazandığını dile getirdi.

Erdoğan, Türkiye’nin bölgedeki istikrarsızlıkların etkilerini hafifletmek ve ortadan kaldırmak için yoğun çaba harcadığını, Ukrayna, Gazze ve Suriye gibi coğrafyalarda barışa yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, Balkanlar’da da geçmişteki acılardan ders çıkarıp geleceğe odaklı bir vizyonla hareket etmenin zorunlu olduğunu vurguladı.

Kabul sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir eşlik etti.