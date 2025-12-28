Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü, yeni yargı paketleri ve tahliyelerle gündeme gelen denetimli serbestlik uygulamasının sanılanın aksine bir af ya da cezasızlık değil, cezanın toplum içinde sıkı bir kontrolle infaz edilmesi olduğunu bildirdi.

CTE’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, denetimli serbestliğin hükümlülerin cezalarını cezaevi dışında ancak yoğun gözetim ve kontrol altında çekmelerine olanak tanıyan bir infaz modeli olduğu belirtildi. Açıklamada, bu süreçte hükümlülerin belirlenen yükümlülüklere uymak zorunda olduklarının altı çizildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni yargı paketleri ve tahliyelerle gündeme gelen denetimli serbestlik, sanılanın aksine bir af ya da cezasızlık değil, cezanın toplum içinde sıkı bir kontrolle infaz edilmesidir. Yükümlüler, sürekli izlenir, kurallara uymak zorundadır. Eğitim ve iyileştirme programlarına katılır. Yükümlülük ihlali veya yeni bir suç halinde hükümlü ceza infaz kurumuna geri gönderilir."