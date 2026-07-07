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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya’ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Portekiz’de Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

“VİCDANIM RAHAT”

Sporx’in haberine göre, Dallas Stadı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ronaldo, elenmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, “Kimse bir turnuvadan elenmeyi sevmez. Ama bir futbolcunun hayatı bu, bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Vicdanım rahat, gönlüm ferah.” ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM KARARI İÇİN SÜRE İSTEDİ

Portekiz Milli Takımı kariyerini noktalayıp noktalamayacağı yönündeki soruya da cevap veren Ronaldo, bu konuda aceleci davranmayacağını söyledi.

Yıldız futbolcu, “Düşünmek, ailemle konuşmak ve Portekiz’in elenmesini, kişisel durumumu analiz etmek için zamana ihtiyacım var. Ben teknik direktörün ayrılmasını bekliyorum, zaten bunu kendisi duyurdu.” dedi.

“CRİSTİANO BUGÜN BIRAKMAYACAK”

Aktif futbol kariyerine devam edeceğini vurgulayan Ronaldo, kendisini destekleyen taraftarlara teşekkür ederek, “Yanımda olduklarını biliyorum. Hepsi büyük hayranlarım. Böyle devam etsinler çünkü Cristiano bugün kariyerini bırakmayacak.” ifadelerini kullandı.

Ronaldo ayrıca maçın ardından soyunma odasında takım arkadaşlarına herhangi bir konuşma yapmadığını da sözlerine ekledi.