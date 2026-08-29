Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Çorum FK, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına kulüp tesislerinde devam etti.

Çorum FK, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü - Resim : 1

ANTRENMAN ISINMA HAREKETLERİYLE BAŞLADI

Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Programın devamında futbolcular sürat ve pas çalışmaları yaptı.

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TAKTİK ÇALIŞMA YAPILDI

Pas çalışmasının ardından antrenmanın taktik bölümüne geçildi.

Beşiktaş karşılaşmasına yönelik taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği günün programı, kaleli oyunla sona erdi.