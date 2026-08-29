Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Çorum FK, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına kulüp tesislerinde devam etti.
ANTRENMAN ISINMA HAREKETLERİYLE BAŞLADI
Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Programın devamında futbolcular sürat ve pas çalışmaları yaptı.
TAKTİK ÇALIŞMA YAPILDI
Pas çalışmasının ardından antrenmanın taktik bölümüne geçildi.
Beşiktaş karşılaşmasına yönelik taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği günün programı, kaleli oyunla sona erdi.