UEFA Konferans Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek Trabzonspor’un maç fikstürü belli oldu.
Bordo-mavili ekip, lig aşamasındaki ilk karşılaşmasını 15 Ekim’de KuPS Kuopio deplasmanında oynayacak.
TRABZONSPOR AVRUPA’YA DEPLASMANDA BAŞLAYACAK
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasına Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio deplasmanıyla başlayacak.
Bordo-mavililer, ikinci maçında ise sahasında Hearts ile karşı karşıya gelecek.
TRABZONSPOR’UN KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ
Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi maç programı şöyle:
15 Ekim: KuPS Kuopio - Trabzonspor
22 Ekim: Trabzonspor - Hearts
5 Kasım: Trabzonspor - Freiburg
26 Kasım: CSKA Sofya - Trabzonspor
10 Aralık: Trabzonspor - Jablonec
17 Aralık: Kızılyıldız - Trabzonspor
SON MAÇ KIZILYILDIZ DEPLASMANINDA
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasındaki son maçını 17 Aralık’ta Kızılyıldız deplasmanında oynayacak.
Bordo-mavililerin Avrupa’daki performansı, lig aşaması sonunda oluşacak sıralamada belirleyici olacak.