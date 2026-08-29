UEFA Konferans Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek Trabzonspor’un maç fikstürü belli oldu.

Bordo-mavili ekip, lig aşamasındaki ilk karşılaşmasını 15 Ekim’de KuPS Kuopio deplasmanında oynayacak.

Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi fikstürü belli oldu - Resim : 1

TRABZONSPOR AVRUPA’YA DEPLASMANDA BAŞLAYACAK

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasına Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio deplasmanıyla başlayacak.

Bordo-mavililer, ikinci maçında ise sahasında Hearts ile karşı karşıya gelecek.

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TRABZONSPOR’UN KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ

Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi maç programı şöyle:

15 Ekim: KuPS Kuopio - Trabzonspor
22 Ekim: Trabzonspor - Hearts
5 Kasım: Trabzonspor - Freiburg
26 Kasım: CSKA Sofya - Trabzonspor
10 Aralık: Trabzonspor - Jablonec
17 Aralık: Kızılyıldız - Trabzonspor

SON MAÇ KIZILYILDIZ DEPLASMANINDA

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasındaki son maçını 17 Aralık’ta Kızılyıldız deplasmanında oynayacak.

Bordo-mavililerin Avrupa’daki performansı, lig aşaması sonunda oluşacak sıralamada belirleyici olacak.