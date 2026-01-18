Kocaeli’de yaşayan hurdacı Mustafa Aslan, elektronik atıkların doğru yöntemlerle işlendiğinde ciddi bir kazanca dönüşebileceğini ortaya çıkardı. Çöpe atılan ya da hurda olarak görülen eski bilgisayarlar, modemler ve elektronik parçaları tek tek ayıran Aslan, gerçekleştirdiği işlem sonrası yaklaşık 42,94 gram saf altın elde etti.

ELEKTRONİK ATIKLARDAN SAF ALTIN ELDE EDİYOR

Show Haber’de yer alan görüntülerde, tezgâhının üstündeki elektronik atıkları gösteren Aslan, neredeyse her parçada az ya da çok altın bulunduğunu ifade ederek, “Bazı parçalar kiloda yarım gram verirken, bazıları 3 gram, hatta 10 grama kadar altın verebiliyor” sözlerini sarf etti.

Elektronik atıkları genel olarak diğer hurdacılardan topladığını ifade eden Aslan, uzun ve zahmetli bir süreçten sonra altınları ayırdığını belirtti. Özellikle bilgisayar işlemcileri ve modemlerin altın oranının yüksek olduğunu dile getiren Aslan, bu işin sabır ve dikkat gerektirdiğine dikkat çekti.

275 BİN TL ALDI

Topladığı altınları kuyumcuya götüren Aslan, karşılığında 275 bin TL aldı. Kuyumcu ise gerçekleştirdiği analizlerde altının saflık oranının binde 988,5 çıktığını ve rafineri değerlerine oldukça yakın olduğunun altını çizdi.

Öte yandan Aslan, elektronik atıklardan altın çıkarma işleminin hem meşakkatli hem de kimyasal maddeler nedeniyle tehlikeli olabileceğine dikkat çekti.