Başarılarla dolu futbolculuk kariyerinde bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formalarıyla Süper Lig'e damgasını vuran eski milli oyuncu Colin Kazım Richards, teknik direktörlük kariyerine başlamaya hazırlanıyor.

Profesyonel futbolculuk kariyerine noktayı koyduktan sonra Arsenal'de gençleri çalıştıran Colin Kazım Richards'ın İngiliz ekibi Crawley Town'un başına geçmesi bekleniyor.

Sky Sports'un haberine göre; İngiltere League Two (4. Lig seviyesi) ekibi Crawley Town Colin Kazım Richards ile anlaşmaya vardı.

24 takımın mücadele ettiği ligde 31 puanla 21. sırada yer alan Crawley Town kümede kalma savaşı veriyor.

Anlaşmanın resmiyet kazanması halinde kalan 9 haftada Colin Kazım Richards'ın Crawley Town'ı kümede tutmak için nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu oldu.