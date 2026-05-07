Turner, 1980 yılında dünyanın ilk 24 saat kesintisiz haber kanalı olan Cable News Network’ü (CNN) kurarak medya dünyasında yeni bir dönemin kapılarını araladı. ABD Başkanı Donald Trump, Turner’ın ardından yaptığı açıklamada onu “yayıncılık tarihinin en büyük isimlerinden biri ve bir dost” olarak nitelendirdi.

CNN CEO’su Mark Thompson ise Turner’ı “üzerinde yükseldiğimiz dev” sözleriyle anarak, onun dünya medyasına ve insan yaşamına etkisinin her zaman hatırlanacağını ifade etti.

HABERCİLİKTE DEVRİM YARATTI

İlk dönemlerinde “Chicken Noodle Network” olarak alay konusu olan CNN, kısa sürede küresel olaylardaki hızlı yayıncılığıyla güven kazandı.

Kanal, 1981’de ABD Başkanı Ronald Reagan’a yönelik suikast girişimi ve 1986’daki Challenger uzay mekiği faciası gibi olayları kesintisiz aktararak dikkatleri üzerine çekti.

CNN’in dönüm noktası ise 1990-1991 Körfez Savaşı sırasında Irak’tan yaptığı canlı yayınlar oldu. Dönemin ABD Başkanı George H. W. Bush, gelişmeleri zaman zaman CIA yerine CNN’den takip ettiğini söylemişti.

RENKLİ KİŞİLİĞİ VE BAŞARILARI

Hırçın ve açık sözlü yapısıyla tanınan Turner, iş dünyasının yanı sıra spor alanında da önemli başarılara imza attı. 1977’de dünyanın en prestijli yelken yarışlarından biri olan America’s Cup’ı kazandı.

Ayrıca Atlanta Braves beyzbol, Atlanta Hawks basketbol ve Atlanta Thrashers buz hokeyi takımlarının da sahibi oldu.

HAYIRSEVER ÇALIŞMALARI

Turner, büyük ölçekli bağışlarıyla da tanınıyordu. Birleşmiş Milletler’e 1 milyar dolar bağışlayan iş insanı, çevre sorunlarına duyarlılığı ve temiz enerji yatırımlarıyla da öne çıktı.

1991-2001 yılları arasında ünlü oyuncu Jane Fonda ile evli kalan Turner, 2018 yılında Lewy vücutlu demans hastalığına yakalandığını açıklamıştı.

Kurucusu olduğu medya imparatorluğu içinde CNN’in yanı sıra TBS, TNT, Turner Classic Movies ve Cartoon Network gibi dünya çapında bilinen kanallar da yer alıyordu.