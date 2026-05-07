ASELSAN, Çelik Kubbe'yle dünyaya meydan okudu: Yeni yetenekleriyle düşmana göz açtırmayacak

"ASELSAN'IN SİSTEMLERİ BİRÇOK YETENEĞİ İÇERİYOR"

Sistemlerin tanıtım törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve ASELSAN Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Akyol katıldı.

Yaşar Güler, konuşmasında, SAHA 2026'da göğüsleri kabartan, ASELSAN'ın ve çalışanlarının ürettiği ürünleri gördüklerini söyledi.

Hepsinin kendilerine gurur verdiğini belirten Güler, "Önümüzdeki dönemde bunları kullanacak olan Türk Silahlı Kuvvetleri, onlar da güvenerek her türlü harekatı icra edebiliyorlar. Genel müdürümüzü, başkanımızı ve çalışanları, ASELSAN'ın hepsini ayrı ayrı kutluyorum, başarılar diliyorum." dedi.

Haluk Görgün de ASELSAN'ın tanıttığı ürünlerin her birisinin kendi içinde ayrı ayrı kıymeti olan sistemler olduğunu belirterek, bu ürünlerin her birinde çok farklı disiplinlerin olduğunu söyledi.

Bu sistemlerin birçok yeteneği içerdiğine dikkati çeken Görgün, şunları kaydetti:

"Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığımızla ortaya koyduğumuz yeni yaklaşımla özellikle ucuz, hızlı üretilebilen ve sahaya hızlıca teslim edilebilen sistemler bakımından da örnekler sunuldu. Bunlar da bizi memnun etti. Özellikle insansız hava araçlarındaki tehditlere karşı seri üretim yapılabilecek ve savunma sanayi üretim yaklaşımımıza yeni soluk katabilecek ticari birtakım unsurları da entegre ederek ortaya konulan örneklerden ve sonuçlardan bize bahsettiler. Bunlar da bize ayrı memnuniyet verdi."