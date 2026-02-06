Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın gizli ortağı olduğu ClubHouse Bebek'e operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyon kamuoyunda geniş yankı uyandırırken medya dünyasında çok konuşulacak bir tartışmanın fitili ateşlendi.

Gazeteci Şirin Payzın, Clubhouse'ın bir mekan değil spor klubü olduğunu savunarak Halk TV'nin yaptığı haberi eleştirdi. Payzın haberin kaynağının Yenişafak Gazetesi olduğunu ileri sürerek sosyal medya hesabından, "Haber kaynağın Yeni Şafak olursa böyle haber geçersin tabii .. Orası mekan değil spor klubü .. İnsanlar spor yapıyor . Spor salonuna baskın yaptılar . Ayrıca sahibi Bebek otelin sahibi de değil . Yeni Şafak yanlış veriyor . İktidar basınının peşine takılmışlar ne haber doğrulatma ne sorgulama .. copy paste .." ifadelerini kullandı.

Fuat Uğur'dan yanıt gecikmedi

Şirin Payzın'ın paylaşımına hükümete yakınlığı ile bilinen TGRT Haber'de moderatörlük yapan Fuat Uğur'dan yanıt geldi.

Uğur, Payzın'ın bir kere bile Clubhouse'a gitmediğini konu hakkında bilgisi olmadan cahil cesareti ile paylaşım yaptığını ifade etti. Uğur sosyal medya hesabından, "Bunların yazdıklarına bakınca muhalefet medyasının hali pür melalini anlamak zor olmuyor. Bir kere bile Clubhouse’a gitmediği, hakkında bilgi almadığı halde aklına eseni yazabilme konusundaki cahil cesareti inanılmaz. Clubhouse sadece spor yapılan bir mekan değil; düzenli aralıklarla özel partilerin verildiği, aynı zamanda yeme içme ve sosyalleşme amaçlı da kullanılan bir mekân. Üyelerin çoğu spor amacıyla üye değil. Sosyal ortam için bir tane üye birine bile sorsa ya da sosyal medya hesabına baksa bunu görebilecek ama bakmıyor, sormuyor" dedi.

Peki Clubhouse nasıl bir yer?

ClubHouse, kendisini üyelik sistemiyle çalışan özel bir kulüp olarak tanımlayan bir mekân. Yalnızca klasik bir spor salonu değil; aynı zamanda sosyal etkinlikler, özel davetler ve yeme-içme organizasyonlarına ev sahipliği yapılıyor. Bu nedenle bazı kesimler mekânı “spor kulübü” olarak nitelerken, bazıları ise “özel sosyal kulüp” ya da “nightlife’a yakın konseptte bir yer” olarak tanımlıyor.