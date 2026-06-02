Yapılan teknik incelemeler sonucunda, geri çağırma kapsamındaki araçlarda bulunan Takata marka hava yastıklarında güvenlik riski tespit edildi. Uzmanların değerlendirmelerine göre bu hava yastıkları, olası bir kaza sırasında beklenen performansı göstermeyebilir ve sürücü ile yolcular için ek yaralanma riski oluşturabilir.

ARAÇ SAHİPLERİNE "KULLANMAYIN" ÇAĞRISI

Citroen Türkiye tarafından yapılan açıklamada, güvenlik riski taşıyan araçların kullanılmasına ara verilmesi gerektiği vurgulandı. Geri çağırma kapsamına giren C3 ve DS3 sahiplerinin vakit kaybetmeden yetkili servislerle iletişime geçmeleri istendi.

Şirket yetkilileri, sürücü ve yolcu güvenliğinin her şeyden önce geldiğini belirterek, gerekli kontroller tamamlanıncaya kadar araç sahiplerinin dikkatli davranmaları gerektiğini ifade etti.

HAVA YASTIKLARI ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRİLECEK

Geri çağırma programı kapsamında riskli olduğu belirlenen hava yastıkları, Türkiye genelindeki yetkili servislerde ücretsiz olarak yenileriyle değiştirilecek. Değişim işlemleri için araç sahiplerinden herhangi bir ücret alınmayacak ve tüm maliyet Citroen tarafından karşılanacak.

Yetkililer, uygulamanın tamamen güvenlik amacıyla hayata geçirildiğini ve araç sahiplerinin bu süreci gecikmeden tamamlamalarının büyük önem taşıdığını belirtti.

DEĞİŞİM İŞLEMİ YAKLAŞIK BİR SAAT SÜRÜYOR

Servislerde gerçekleştirilecek hava yastığı değişim işlemlerinin ortalama bir saat içinde tamamlanabildiği açıklandı. Yoğunluk yaşanmaması adına araç sahiplerine önceden randevu oluşturmaları tavsiye edildi.

Ayrıca sürücüler, araçlarının geri çağırma kapsamında olup olmadığını şasi numarası sorgulaması yaparak öğrenebilecek.

GÜVENLİK RİSKİ NEDENİYLE SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Citroen'in başlattığı geri çağırma programı, araç güvenliğinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Şirket, ilgili araç sahiplerinin uyarıları dikkate almasını ve gerekli kontroller ile parça değişimleri tamamlanana kadar süreci yakından takip etmelerini istedi.

Türkiye genelinde yürütülen geri çağırma çalışmaları kapsamında, etkilenen araç sahiplerinin en kısa sürede yetkili servislere başvurması bekleniyor.