AKP eski (22’nci dönem) İstanbul Milletvekili Emin Şirin ABD ve Batı ile Türkiye’nin sorun yaşaması durumunda iktidarın “alternatifsiz değiliz” mesajı verdiğimi belirterek, “Eğer bu kararın sonucunda Kanal İstanbul’un yapımı ve liman işletmesinin devrini Çin’e verilmesi sonucu çıkarsa batı ile Türkiye arasında muazzam bir yeni S-400 problemi oluşabilir” dedi.

Çin vatandaşlarına verilen vize muafiyetinin başlangıçta Türkiye açısından ekonomik noktada olumlu bir adım olarak algılanabileceğini ifade eden Şirin, şunları söyledi:

“Alınan kararın turizm açısından stratejik bir hamle olarak görülebilir. Özellikle Çin’den paket ithalatı (Temu gibi) gelen mallara yüzde 30’dan 60’a çıkarılırken diğer taraftan vize kaldırılması dikkat çekiyor. Türkiye Batı ile sorun yaşadığı dönemlerde başka kapılarımda var mesajı vermeyi sever. O bakımdan Çin ile vizesiz seyahat gibi tek taraflı imkanı tanımak insan trafiğini, para ve yatırım trafiğini büyütecektir, bu noktada özellikle stratejik bir hamledir.”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde şeffaflık olmamasından dolayı alınan kararı arka planının kamuoyu tarafından bilinmediğini kaydeden Şirin, “Çin ile yapılan müzakereleri bilmiyoruz. Burada iki soru akla geliyor; ilki, acaba Uygur meselesi bu kararın hassas noktası mıdır? Uygurların Çin’den çıkışı kolaylaştırılarak Türkiye’ye gelmeleri teşvik mi ediliyor? İkinci olarak, ilk bakışta çok alakasız gözükmekle beraber Çin ile bu yakınlaşma Erdoğan’ın hayali Kanal İstanbul’un yapımını beraberinde getirecek midir?” diye konuştu.

Şirin, Çin’in stratejik hamle olarak gördüğü Kanal İstanbul’un tamamı için finans sağlamaya, inşaatını yapmaya buna karşılık ise işletme hakkını ve kurulacak limanın mülkiyet hakkını isteyeceğini belirtti. Projenin Çin açısından bir inşaat işi olmadığını da kaydeden Şirin, “Karadeniz havzasına, Ortadoğu’ya, giriş kapısıdır. Kanal İstanbul’un yapımı ve işletmesi Çin’e verildiği takdirde ABD ve batı ile muazzam bir S-400 sorunu beraberinde gelir. Alınan karar ilk bakışta iyi gibi görünse de icraatlara baktığımızda bu soruları sormadan duramıyoruz” dedi. Şirin, ayrıca, Doğu Türkistan bölgesinden gelen terörist unsurlara karşı nasıl bir önlem alınılmasının da düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre Türkiye, 2 Ocak’tan itibaren Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına turistik vize muafiyeti sağlayacak.

"Çin Halk Cumhuriyeti’nin Umuma Mahsus Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Her 180 Gün İçinde Azami 90 Gün İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde ve Transit Geçişlerinde 2/1/2026 Tarihinden İtibaren Vize Muafiyeti Sağlanması" hakkında Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de dün yer aldı. Buna göre, Çin'in umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde ve transit geçişlerde, her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren vize muafiyeti sağlanması kararlaştırıldı.