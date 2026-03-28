Çin’in Shanxi eyaletine bağlı Taiyuan kentinde yüksek katlı bir binada çıkan yangın can kaybına ve yaralanmalara yol açtı.

Yerel saatle 20.00 sıralarında başlayan yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Taiyuan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7’si ağır olmak üzere toplam 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yangın sırasında çevrede güvenlik önlemleri alınırken, yoğun duman kentin farklı noktalarından da görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığı, bina içinde arama-kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.