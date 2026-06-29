Çin Deprem Ağları Merkezinin (CENC) paylaştığı bilgilere göre, gece saatlerinde Sıçuan eyaletine bağlı Yibin kentinin Gaoşien ilçesi merkezli 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yer kabuğunun 6 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntıda ilk tespitlere göre yaşamını yitiren olmadı. Hafif yaralanan 13 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Depremin ardından 3. seviye acil durum uygulaması başlatıldı. Hasar gören yapılarda yaşayan 196 kişi güvenlik amacıyla geçici barınma alanlarına tahliye edildi.