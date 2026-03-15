Şırnak- Hakkari kara yolu, dün çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ancak bir yolcu otobüsü, yolcularıyla birlikte kapalı olan yola girdi. Bugün Suvara Kutra mevkiinde yola çığ düşünce otobüsteki yolcular mahsur kaldı.
Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri iş makineleri ile yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansının haberine göre, otobüsün içerisinde 40 yolcu bulunmakta.
Şırnak-Hakkari kara yolunun Suvara Kutra bölgesine çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye Karayolları, İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği olayda ekiplerce mahsur kalan otobüsteki 40 yolcunun kurtarılması için çalışma yürütülüyor.