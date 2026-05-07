ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı’nın (CIA) hazırladığı yeni analiz, İran’ın olası bir deniz ablukasına karşı dayanıklılığına ilişkin dikkat çekici değerlendirmeler ortaya koydu.

Washington Post’un haberine göre CIA tarafından ABD yönetimine sunulan analizde, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda uygulanabilecek kapsamlı bir ABD ablukasına rağmen en az üç ila dört ay boyunca ciddi ekonomik sıkıntı yaşamadan direnebileceği ifade edildi.

FÜZE KAPASİTESİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜ KORUNMUŞ

Raporda, İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına rağmen balistik füze kapasitesinin önemli bölümünü koruduğu değerlendirmesine de yer verildi. ABD’li bir yetkilinin aktardığı bilgilere göre Tahran yönetimi, mobil füze rampalarının yaklaşık yüzde 75’ini ve füze stoklarının yüzde 70’ini halen elinde tutuyor.

Ayrıca İran’ın yer altındaki füze depolama tesislerinin büyük ölçüde zarar görmeden kaldığı, hasar alan bazı füzelerin ise yeniden kullanılabilecek şekilde onarıldığı belirtildi.

CIA analizinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ekonomisinin çöküşe sürüklendiği yönündeki açıklamalarıyla çeliştiğine dikkat çekildi. Trump, son açıklamalarında İran’ın füze kapasitesinin büyük kısmının yok edildiğini ve ekonomisinin ağır baskı altında olduğunu savunmuştu.

Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı “çelik duvar” olarak nitelendiren Trump, İran’ın asker maaşlarını ödemekte zorlandığını ve para biriminin ciddi değer kaybı yaşadığını öne sürmüştü.