OLAYLAR

1861 - Amerikan İç Savaşı: Virginia eyaletinin Richmond kenti, Amerika Konfedere Devletleri'nin (Güneylilerin) başkenti olarak ilan edildi.

1867 - Osmanlı İmparatorluğu'nda Dilâver Paşa Nizamnamesi ilan edildi.

1884 - 1876 Anayasası'nın mimarı Mithat Paşa, Sultan Abdülaziz'i öldürttüğü iddiasıyla yargılanmış ve Taif'e sürülmüştü. Boğularak öldürülen Mithat Paşa, Taif'te gömüldü.

1886 - Atlantalı kimyacı ve eczacı John S. Pemberton, dünyanın en ünlü içeceği haline gelecek olan Coca-Cola'yı Georgia'da icat etti.

1902 - Martinik'te Pelée Yanardağı patladı: 30 bin kişi öldü.

1914 - Paramount Pictures film yapım ve dağıtım şirketi ABD'de kuruldu.

1945 - Alman General Wilhelm Keitel, Sovyet General Jukov'a teslim oldu. Almanya savaşı kaybetti. Avrupa'da savaşın bittiği bu güne "Zafer Günü" adı verildi.

1947 - Ulvi Cemal Erkin, Prag'da Çek Filarmoni Orkestrası'nı yönetti.

1949 - Doğu Berlin'deki Treptower Parkı'nda, Sovyet Savaş Anıtı'nın açılışı yapıldı.

1952 - Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü kuruldu.

1954 - Asya Futbol Konfederasyonu'nun oluşması.

1961 - Uluslararası Af Örgütü kuruldu.

1970 - The Beatles dağılmalarının ardından son stüdyo albümleri "Let it Be" yi piyasaya sundu.

1972 - Bülent Ecevit ve listesinin olağanüstü kongrede kazanması üzerine; İsmet İnönü, 33 yıl 4 ay 11 gün sonra CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etti.

1978 - Reinhold Messner ve Peter Habeler adlı iki dağcı, ilk defa olarak Everest Dağı'na oksijen tüpleri olmaksızın tırmandılar.

1980 - Çiçek hastalığının artık yeryüzünden kökünün kazınmış olduğu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edildi.

1982 - Gilles Villeneuve, Belçika'da Zolder pistinde yaptığı kaza sonucunda öldü.

1984 - Sovyetler Birliği, Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nı boykot edeceğini açıkladı.

1984 - Türk parlamenterlerin yetki belgeleri, Strazburg'daki Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nde onaylandı. 12 Eylül 1980'den beri Konsey Meclisi'nde temsil edilmeyen Türkiye ile Avrupa Konseyi ilişkileri yumuşama yoluna girdi.

1993 - Gökova Termik Santrali'ne karşı yaklaşık 3000 kişi eylem yaptı.

1997 - China Southern Airlines'a ait bir Boeing 737 tipi uçağı, Shenzhen Bao'an Uluslararası Havalimanına inişi sırasında fırtına nedeniyle kaza yaptı. Kazada 35 kişi yaşamını yitirdi.

2009 - TRT Türk kanalı yeniden açılış yaptı.

2010 - Bucaspor tarihinde ilk defa Süper Lig'e yükseldi.

2025 - 2025 Konklavı, Papa seçti. Katolik dünyasının 267. Papası, ABDli Kardinal Robert Francis Prevost oldu. XIV. Leo ismini seçen Kardinal, Kuzey Amerikalı olan ilk Papa'dır.[1][2]

DOĞUMLAR

1492 - Andrea Alciato, İtalyan yazar ve hukukçu (ö. 1550)

1521 - Peter Canisius, Cizvit Profesör, vaazcı ve yazar (ö. 1597)

1622 - Claes Rålamb, İsveçli devlet adamı (ö. 1698)

1641 - Nicolaes Witsen, Hollandalı devlet adamı (ö. 1717)

1653 - Claude Louis Hector de Villars, Fransız mareşal (ö. 1734)

1753 - Miguel Hidalgo, Meksikalı nasyonalist (ö. 1811)

1828 - Jean Henry Dunant, İsviçreli yazar ve iş insanı (ö. 1910)

1884 - Harry S. Truman, Amerikalı siyasetçi ve ABD'nin 33. Başkanı (ö. 1972)

1895 - Edmund Wilson, Amerikalı eleştirmen ve deneme yazarı (ö. 1972)

1899 - Friedrich August von Hayek, Avusturyalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (ö. 1992)

1903 - Fernandel, Fransız şarkıcı, komedyen ve sinema oyuncusu (ö. 1971)

1906 - Roberto Rossellini, İtalyan yönetmen (ö. 1977)

1911 - Rıfat Ilgaz, Türk şair ve yazar (ö. 1993)

1911 - Sabri Ülgener, Türk iktisat profesörü ve toplum bilimci (ö. 1983)

1914 - Romain Gary, Fransız yazar, film direktörü, savaş pilotu ve büyükelçi (ö. 1980)

1919 - Leon Festinger, Amerikalı sosyal psikolog (ö. 1989)

1926 - Noreen Riols, İngiliz romancı, sağlık görevlisi ve eski istihbaratçı (ö. 2025)

1926 - David Attenborough, İngiliz yönetmen

1937 - Ahmet Özacar, Türk futbolcu (ö. 2005)

1937 - Thomas Pynchon, Amerikalı romancı

1939 - Süreyya Özkefe, Türk millî futbolcu (ö. 2025)

1940 - Peter Benchley, İngiliz yazar (ö. 2006)

1941 - Ayşegül Yüksel, Türk tiyatro eleştirmeni, yazar, akademisyen ve çevirmen

1946 - Hans Sahlin, İsveçli kızakçı

1950 - Pierre de Meuron, İsviçreli mimar

1951 - Catherine Laborde, Fransız meteorolog, televizyon sunucusu, aktris ve yazar (ö. 2025)

1954 - John Michael Talbot, keşiş katolik, Amerikalı şarkıcı, besteci, gitarist, Brothers and Sisters of Charity Cemaati'nin kurucsu

1955 - Ásgeir Sigurvinsson, İzlandalı futbolcu ve teknik direktör

1955 - Haşmet Babaoğlu, Türk gazeteci ve yazar

1957 - Marie Myriam, Fransız şarkıcı

1957 - Tiny Ruys, Hollandalı profesyonel futbolcu ve teknik adam (ö. 2025)

1958 - Marita Marschall, Alman oyuncu

1960 - Recep Akdağ, Türk hekim ve siyasetçi

1963 - Michel Gondry, Fransız yönetmen

1964 - Metin Tekin, Türk futbolcu

1964 - Päivi Alafrantti, Finlandiyalı atlet

1966 - Cláudio Taffarel, Brezilyalı futbolcu ve antrenör

1968 - Yaşar Gürsoy, Türk gazeteci ve yazar

1970 - Luis Enrique, İspanyol futbolcu ve teknik direktör

1972 - Darren Hayes, Avustralyalı şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve besteci

1973 - Jesús Arellano, Meksikalı millî futbolcu

1975 - Enrique Iglesias, İspanyol şarkıcı ve oyuncu

1976 - Martha Wainwright, Kanadalı pop-folk şarkıcısı

1977 - Theo Papaloukas, Yunan millî basketbolcu

1978 - Lúcio, Brezilyalı futbolcu

1979 - Bülent Emrah Parlak, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu

1981 - Stephen Amell, Kanadalı oyuncu

1981 - Andrea Barzagli, eski İtalyan futbolcu

1981 - Björn Dixgård, İsveçli rock müzik grubu Mando Diao'nun gitaristi ve vokalisti

1981 - Erdem Yener, Türk rock sanatçısı

1981 - Kaan Urgancıoğlu, Türk dizi ve sinema oyuncusu

1982 - Adrian Gonzalez, Amerikalı beyzbolcu

1986 - Pemra Özgen, Türk millî tenisçi

1989 - C418, Alman müzisyen

1989 - Benoît Paire, Fransız profesyonel tenis oyuncusu

1990 - Io Shirai, Japon profesyonel güreşçi

1990 - Anastasia Zueva, Rus yüzücü

1990 - Kemba Walker, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1991 - Aníbal Capela, Portekizli futbolcu

1991 - Deyverson, Brezilyalı futbolcu

1991 - Nicklas Helenius, Danimarkalı millî futbolcu

1991 - Luigi Sepe, İtalyan futbolcu

1992 - Olivia Culpo, Amerikalı model

1992 - Ana Mulvoy-Ten, İngiliz oyuncu

1993 - Guillermo Celis, Kolombiyalı futbolcu

1993 - Olarenwaju Kayode, Nijeryalı futbolcu

1994 - Okan Aydın, Türk - Alman futbolcu

1996 - 6ix9ine, Amerikalı rapçi

1997 - Mizuki Ichimaru, Japon futbolcu

1997 - Yuya Nakasaka, Japon futbolcu

2000 - Sandro Tonali, İtalyan millî futbolcu

2003 - Hasan, Fas tahtının varisi

2005 - Ollie Bearman, İngiliz Formula 2 sürücüsü

ÖLÜMLER

535 - II. Ioannes, 2 Ocak 533'ten 535'teki ölümüne kadar Papa (d. 470)

685 - II. Benedictus, 26 Haziran 684'ten 8 Mayıs 685 tarihine kadar Papa (d. 635)

997 - Taizong, Çin'in Song Hanedanı'nın ikinci imparatoru (d. 939)

1157 - Ahmed Sencer, Büyük Selçuklu Sultanı (d. 1086)

1533 - Maham Begüm, Babür İmparatorluğu'nun imparatoriçe eşi

1794 - Antoine Lavoisier, Fransız kimyager (giyotinle idam) (d. 1743)

1873 - John Stuart Mill, İngiliz düşünür, filozof ve politik ekonomist (d. 1806)

1880 - Gustave Flaubert, Fransız yazar (d. 1821)

1884 - Midhat Paşa, Osmanlı devlet adamı (Taif'te boğularak öldürüldü.) (d. 1822)

1903 - Paul Gauguin, Fransız ressam (d. 1848)

1904 - Eadweard Muybridge, İngiliz asıllı Amerikalı fotoğrafçı (d. 1830)

1932 - Ellen Churchill Semple, Amerikalı coğrafyacı (d. 1863)

1945 - Matthias Kleinheisterkamp, Alman Schutzstaffel subayı (d. 1893)

1952 - William Fox, Macar asıllı Amerikalı film yapımcısı (d. 1879)

1975 - Avery Brundage, Amerikalı atlet (d. 1887)

1979 - Talcott Parsons, Amerikalı sosyolog (d. 1902)

1982 - Gilles Villeneuve, Kanadalı F1 pilotu (d. 1950)

1983 - John Fante, Amerikalı yazar (d. 1909)

1987 - Elif Naci, Türk ressam ve müzeci (d. 1898)

1994 - George Peppard, Amerikalı oyuncu (d. 1928)

1999 - Dirk Bogarde, İngiliz oyuncu (d. 1921)

2008 - François Sterchele, Belçikalı futbolcu (d. 1982)

2012 - Maurice Sendak, Amerikalı çocuk edebiyatı yazarı ve desinatör (d. 1928)

2013 - Wilma Jeanne Cooper, Amerikalı oyuncu (d. 1928)

2015 - Zeki Alasya, Türk tiyatro, sinema sanatçısı ve yönetmeni (d. 1943)

2015 - Ilunga Mwepu, Zaireli eski millî futbolcu (d. 1949)

2016 - Tonita Castro, Meksika doğumlu Amerikalı oyuncu (d. 1953)

2016 - Nick Lashaway, Amerikalı oyuncu (d. 1988)

2017 - Curt Lowens, Polonyalı-Amerikalı oyuncu (d. 1925)

2017 - Baron Lawson Soulsby, Britanyalı mikrobiyoloji uzmanı bilim insanı ve siyasetçi (d. 1926)

2017 - Mary Tsoni, Yunan şarkıcı ve aktris (d. 1987)

2018 - Anne V. Coates, İngiliz film editörü (d. 1925)

2018 - Marta DuBois, Panamalı-Amerikalı oyuncu (d. 1952)

2019 - Jens Beutel, Alman siyasetçi ve satranç oyuncusu (d. 1946)

2019 - Sprent Jared Dabwido, Naurulu politikacı ve eski Nauru Devlet Başkanı (d. 1972)

2019 - Yevgeni Krılatov, Rus film müziği bestecisi (d. 1934)

2020 - Mark Barkan, Amerikalı söz yazarı ve albüm yapımcısı (d. 1934)

2020 - Lúcia Braga, Brezilyalı siyasetçi, bürokrat ve hukukçu (d. 1934)

2020 - Jesus Chediak, Brezilyalı aktör, film yönetmeni, film yapımcısı, gazeteci ve tiyatro yönetmeni (d. 1941)

2020 - Vicente André Gomes, Brezilyalı politikacı ve doktor (d. 1952)

2020 - Dimitris Kremastinos, Yunan siyasetçi ve hekim (d. 1942)

2020 - Cécile Rol-Tanguy, Fransız direnişçi ve asker (d. 1919)

2020 - Carl Tighe, İngiliz yazar, akademik, deneme yazarı, romancı ve şair (d. 1950)

2020 - Ritva Valkama (gerçek adı: Valkama-Palo), Fin aktris (d. 1932)

2021 - Theodoros Kaçanevas, Yunan siyasetçi, akademisyen ve ekonomist (d. 1947)

2023 - Kemal Derviş, Türk ekonomist ve siyasetçi (d. 1949)