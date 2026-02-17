Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını içeren tezkereler TBMM Başkanlığı tarafından Karma Komisyona gönderildi.

Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyona sevk edilen dosyalar arasında CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ile Gökhan Günaydın’ın da yer aldı.

ÖZGÜR ÖZEL VE ALİ MAHİR BAŞARIR DA SEVK EDİLMİŞTİ

TBMM Başkanlığına 19 Ocak tarihinde de aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın da bulunduğu 10 milletvekiline ait 14 dokunulmazlık dosyası sunulmuştu.

O liste şöyleydi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun

İYİP Grup Başkanvekili Turhan Çömez

İYİP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan

DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık

Meclis’e sunulan son iki fezlekede CHP’den toplam yedi isim alıyor. Ortaya çıkan bu tablo, belediyelerine yapılan operasyonların ardından CHP’ye fezleke kuşatması olarak göze çarptı.