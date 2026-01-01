CHP üyeleri, İBB soruşturması kapsamında tutuklanan parti mensuplarını yalnız bırakmamak adına yılbaşı gecesini Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi önünde geçirdi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve Parti Meclisi üyesi Tolga Sağ'ın öncülüğünde gerçekleştirilen eylemde, parti otobüsünde türkü söylenerek direniş vurgusu yapıldı.



Akdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, cezaevi önünden bir türkü seslendirdiğini belirterek, "Bu gece Silivri Cezaevi önünden, parti otobüsünde bir türkü havalandırdık. Mahpustaki dostlara ve onlara dost milyonlara... Ekrem Başkan ve yol arkadaşlarımız birkaç metre ileride ancak tutsak. Biz de sizin gönlünüzün sıcaklığını belki onlara taşıyabiliriz diye nöbetteyiz. Ne mutlu direnenlere, direnişi örgütleyebilenlere..." ifadelerini kullandı.

Videoda Akdoğan ve Sağ'ın bağlama çalarak türkü söylediği görülüyor. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve etkileşim aldı.