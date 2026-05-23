CHP'ye mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'in bugün Genel Merkez'de düzenlediği kapalı grup toplantısında bazı vekiller yetkilerin resmi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nda olmasından dolayı, yeni parti sürecinin hızla başlatılması gerektiğini Özel'e aktardı.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre; CHP’li bazı vekiller, yeni bir parti sürecinin başlatılması ve tedbir alınması gerektiğini vurguladı. Özgür Özel ise bu konu hakkında "Tüm yollar tükenene kadar denemekten vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Öte yandan grup toplantısında, CHP Genel Merkezi'nde nöbet tutan Özgür Özel cephesinin parti binasından polis zoruyla çıkarılmaları durumunda ne yapacakları konusu da gündeme geldi. Özel bu konu hakkında “Eğer bizi polis zoruyla genel merkezden çıkarırlarsa, Meclis’te çalışmalarımıza devam ederiz” dedi.