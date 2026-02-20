CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun beş gündür milletvekilleriyle görüşmesine izin verilmediğini açıklamıştı. CHP'li vekil Namık Tan'a verilen iznin de iptal edildiği belirtilmişti.

İktidara yakın Gazeteci Sinan Burhan, Adalet Bakanı Sn. Akın Gürlek ile görüştüğünü öne sürerek, önümüzdeki haftadan itibaren CHP’li vekillerin Ekrem İmamoğlu ile görüşmesine izin verileceğini duyurdu.

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTADAN İTİBAREN CHP'Lİ VEKİLLERE İZİN VERİLECEK'

Burhan, X hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüğünü ifade ederek, “Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için izin verilmediği yönündeki tartışma ve iddiaları sordum. Gürlek, ‘Ekrem İmamoğlu ile yapılacak görüşmeleri engellemek gibi bir durum olmadığını, bakan değişimi ve idari değişimler nedeniyle bir bekleme durumu olduğunu belirterek önümüzdeki haftadan itibaren CHP’li vekillere izin verileceğini’ söyledi” dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda İmamoğlu'nun beş gündür milletvekilleriyle görüştürülmediğini açıklamıştı.

Günaydın, konuya ilişkin şunları söylemişti:

"Adalet Bakanı değişti. Ceza ve tevkifevleri izinlerine artık Mehmet Yılmaz bakıyor. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı; bugün çarşamba, Ekrem İmamoğlu’nun yanına beş gündür bir tek milletvekili sokulmadı. Siz tecrit ederek, izole ederek Ekrem Başkanı ve arkadaşlarını halktan kopartabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Bu zalimlikleriniz elinizde patlar. Hiçbir arkadaşımızı betonların içine terk etmeyeceğiz ve bunların hesabını birer birer sizden soracağız."