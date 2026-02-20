Ocak ayında TÜİK tarafından açıklanan son enflasyon verisi ile emeklilerin 6 aylık zam oranı belirlenmişti. En düşük emekli aylığı ise 20 bin TL’ye sabitlenmişti.
Emekli bayram ikramiyesi Ankara kulislerinden sızdı: Konuşulan net rakamlar
Derleyen: Süleyman Çay
İkramiye temel olarak emeklilerin bayram harcamaları için elini rahatlatması için veriliyor. Bayram ikramiyeleri ile emeklinin bayramda çocuk ve torunlarına hediyeler alıyor.
Ancak şimdiki zamanda 4 bin TL emekli ikramiyesi ile çarşı pazarda çocuk ve torunlara bayramda hediye alınacak bir durumda değil. Fakat yine de emekli bayram ikramiyesine gelecek olan zamma gözünü çevirdi.
Mart ayında hesaplara yatırılması planlanan ikramiyelere gelecek zam oranı ise merak ediliyor.
Yeniçağ’ın Ankara kulislerinden aldığı bilgiye göre maaş zammının 5 bin veya 5 bin 500 TL aralığında olması yönünde.
Fakat Erdoğan’ın bir müdahalesi ile yıllık enflasyon oranında artırarak 6 bin TL’ye çıkarılması da konuşuluyor.