CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 2026 yılı bütçesini değerlendirerek tarım sektörüne ayrılan desteklerin yetersiz olduğunu vurguladı. Sarıbal, “Çiftçiye bu yıl da bayram yok!” diyerek tepkisini dile getirdi.

Sarıbal, 2026 bütçesinden tarım sektörüne toplam 167 milyar 634 milyon lira destek ayrıldı. Bu tutarın yüzde 54,2’si bitkisel üretim desteklerine, yüzde 21,8’i ise hayvancılık desteklerine yönlendirileceğini söyledi. Fakat 2025 yılında 32,2 milyar TL olarak ödenen Alan Bazlı Destek Ödemeleri için 2026 bütçesinde herhangi bir ödenek ayrılmadığının altını çizen Sarıbal, bu durumun, fiyatları fahiş düzeyde artan mazot ve gübre desteklerinin tarihe karışması anlamına geldiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP'li vekil Sarıbal' paylaşımının devamı şu şekilde:

Öte yandan fındıkta 2009 yılında başlatılan alan bazlı destek 16 yıl sonra kaldırılmış oldu. 2026 yılında fındıkta alan bazlı destekleme ödemesi yapılmayacak. Böylece fındık tamamen şirketlerin insafına bırakılmış oldu. Önceki yıllarda 17 farklı ürün için uygulanan fark ödemesi (prim) desteği, destekleme kararnamesinde yer almasına rağmen 2026 Yılı Programı’nda bu kalem için herhangi bir ödenek öngörülmedi.

2026 yılı tarımsal destekleme bütçesinden Çay Budama Tazminatı hariç Telafi Edici Ödemeler için de ödenek ayrılmadı. Tarıma yapılan desteğin yaklaşık 16,4 katı faize ödenecek.