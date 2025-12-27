İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZBETON'a yönelik olan kooperatif davasında duruşmaya sayılı günler kala yeni gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak üçüncü duruşması görülen davada, ilk olarak tutuklu yargılanan, ikinci duruşmada ise ev hapsi verilen ve son olarak tahliye edilen CHP eski İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.

İKİNCİ GÖZALTI DİKKAT ÇEKTİ

5 Ocak 2026'da saat 10.00'da görülecek 4'üncü duruşmasına günler kala Aslanoğlu yeniden gözaltına alınması ise dikkat çekti.

Şenol Aslanoğlu, CHP'de İzmir İl Kongresi'nde yeniden adaylığını açıklamıştı.