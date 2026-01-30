CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye Varlık Fonu’na ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.

'KONTROLLERİNDEKİ ŞİRKETLERİN VE KURUMLARIN BÜTÇELERİNİ İSTEDİKLERİ GİBİ HARCAMAK...'

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile AYM kararını boşa düşürüp, yönetimlerindeki Varlık Fonu’nu Sayıştay denetiminden tamamen kaçırdılar.

Kontrollerindeki şirketlerin ve kurumların bütçelerini istedikleri gibi harcamak, siyasetlerini finanse etmek ve çift maaş dağıtmak için her şeyi yapıyorlar. Sevmedikleri denetimden kaçmak için her şeyi yapıyorlar.' ifadesini kullandı.