Ticaret Bakanlığı’nın Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklik Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, lokanta, kafe, restoran ve pastane gibi yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmeler için önemli kurallar getirdi.

Yönetmelikle birlikte işletmelerin, fiyat listelerinde yer almayan herhangi bir ek ücreti tüketiciden talep etmesi yasaklandı. Özellikle servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti ya da benzeri adlar altında alınan bedeller tamamen kaldırıldı.

Düzenlemeye göre masaya servis yapılması, çatal-bıçak kullanımı ve standart sunum hizmetleri işletmenin doğal hizmeti sayılacak ve bunlar için ayrıca ücret istenemeyecek. Menüde yazmayan hiçbir bedel tüketiciye yansıtılamayacak.

Yeni uygulama, fiyat şeffaflığını artırmayı ve tüketicilerin hesapta sürpriz ücretlerle karşılaşmasını önlemeyi hedefliyor. Yönetmelik, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girerken, işletmelerin menü ve fiyat listelerini kurallara uygun şekilde güncellemesi zorunlu hale geldi.