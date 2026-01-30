CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunmasına tepki gösterdi.

'GENEL BAŞKANIMIZ NE TEHDİTLERİNİZE NE DE SORUŞTURMALARINIZA PABUÇ BIRAKIR'

Tezcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kumpaslara karşı dimdik duran, onurlarıyla bedel ödeyen belediye başkanlarımız gibi mücadele etmeyi değil; 344 bin oyu pazarlık masasına sürerek ve topuklayarak Saray’a sığınmayı seçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e suç duyurusunda bulunmuş.

Genel Başkanımız ne tehditlerinize ne de soruşturmalarınıza pabuç bırakır. Tarih, bu toprakların Saraylara sığınanlarını değil, kumpaslara boyun eğmeden direnenlerini yazmaya devam edecek! Korkusundan Aydın halkının oyunu pazarlık yapanlar ise sandıkla birlikte tarihin utanç sayfalarında yerlerini alacaktır." ifadesini kullandı.