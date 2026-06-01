Dominik Cumhuriyeti'nin zorlu doğa şartlarında hem fiziksel sınırlarını zorlayan hem de psikolojik bir savaş veren yarışmacılar, 31 Mayıs Pazar akşamı haftanın ilk kritik dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.
Survivor'da büyük finale doğru: Haftanın ilk eleme adayı belli oldu
Survivor’da finale sayılı günler kala heyecan doruğa çıktı. Yarışmacı sayısının azalmasıyla birlikte bireysel mücadele ön plana çıkarken, dokunulmazlık oyunları da kritik bir önem kazandı. Adada kalmak ve finale ulaşmak isteyen yarışmacılar, her sembol için kıyasıya mücadele ediyor.Derleyen: Gül Devrim Koyun
MERT NOBRE SON 6'YI GARANTİLEMİŞTİ
Büyük final öncesinde adadaki dengeleri değiştiren ilk hamle sembol oyunuyla gelmişti.
Sembol oyunu finalinde Nefise ile karşı karşıya gelen Mert Nobre, zorlu mücadeleyi kazanarak Survivor 2026'da son 6'ya adını yazdıran ilk isim olmayı başarmıştı.
31 MAYIS SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Nobre'nin ardından gözler haftanın ilk toplu mücadelesine çevrildi.
Yarışmacıların yüksek denge, hız ve zorlu atış kombinasyonlarından oluşan parkurda canını dişine takarak mücadele ettiği oyunda adeta nefesler tutuldu.
Büyük bir çekişmeye sahne olan ve rakibine üstünlük kurmayı başaran Mavi Takım, haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanarak kendisini garanti altına aldı ve önemli bir avantaj elde etti.
HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık zırhını kaybeden taraf için ada konseyinde adeta bir yıkım yaşandı.
Adada veda korkusuyla yüzleşmek zorunda kalan kaybeden takım yarışmacıları, sandık başında kritik bir oylama gerçekleştirdi.
Yapılan oylama sonucunda oyların çoğunluğunu alan Murat Arkın, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı olarak potaya gönderildi.