CHP’ye yönelik “mutlak butlan” kararına karşı İstanbul’un 39 ilçesinde eş zamanlı protestolar gerçekleştirildi.

CHP Kurultayı'nın iptal kararı, Kadıköy Meydanı'na gerçekleştirilen yürüyüşle de protesto edildi.

Kadıköy’deki yürüyüş, Süreyya Operası önünde başladı. Yürüyüşün CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı önünde sona ermesi beklenirken, çok sayıda yurttaşın yanı sıra sendikalar ve siyasi parti temsilcileri de alanda yer aldı.



"AMAÇLARINI BİLİYORUZ"

Yürüyüşte sık sık, "Bu daha başlangıç mücadeleye devam", "Hain Kemal", ve "Kurtuluş yok tek başına, mücadeleye devam" sloganları atıldı.

Yurttaşlarla birlikte Kadıköy'de mutlak butlana karşı yürüyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Halk TV'ye konuşan Çelik, şunları söyledi:

"Bugün Kadıköy'de yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz ancak İstanbul'un 39 ilçesinde şu anda yürüyüşler başladı, devam ediyor. İlk gün bir şey söylemiştik, 'Bu CHP meselesi değil, memleket meselesi, demokrasi meselesi' demiştik. Tam da bugün bu noktada çok sayıda siyasi parti bayrakları ile yöneticileri aramızda. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu, yurttaşlar aramızda.

Hep birlikte sandığı Türkiye'nin önünden kaçırmaya çalışan sandığı sembolik hale getirmeye çalışan anlayışa karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bütün muhalefet kenetlenmiş durumda. CHP örgütleri kenetlenmiş durumda ve sandığı sembolik hale getirmeye çalışanların karşısında kararlı bir şekilde direnişimizi sürdüreceğiz. Amaçlarını biliyoruz, muhalefeti parçalamak istiyorlar. CHP'yi parçalamak istiyorlar, bu mesele CHP'nin iç meselesi değildir. Bu mesele demokrasi ve Anayasal düzen meselesidir.

Bir tarafta ceberrüt bir iktidara teslim olmuş, hırsı aklının önüne geçmiş bir avuç insan vardır. Bir tarafta da CHP örgütleri vardır. Güçlü şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz, muhalefetle birlikte kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel görevinin başındadır, CHP ayaktadır."