Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den ayrılmasının ardından ilçedeki spor tesislerinde sembolik bir değişiklik yaşandı. Keçiörengücü Spor Kulübü tesislerinde asılı bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ait posterin indirildiği görüldü.

Edinilen bilgilere göre kaldırılan posterin yerine kulüp bayrağı asıldı. Ancak tesislerde bulunan Mesut Özarslan’a ait posterin yerinde bırakılması dikkat çekti.

CHP’den istifasının ardından yaşanan bu değişiklik, siyasi kulislerde ve sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Poster değişikliği, yerel siyasetteki ayrışmanın tesislere de yansıdığı şeklinde değerlendirildi.

Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.