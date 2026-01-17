Kayseri'de karne tartışması bir gencin sonu oldu. İddiaya göre karnesindeki kötü notlar sebebiyle 15 yaşındaki T.Ş, abisiyle tartışma yaşadı.

Tartışmanın sonunda T.Ş evinin camından aşağı atladı. Durumu fark eden ailenin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardın T.Ş, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Lise öğrencisinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.