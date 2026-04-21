Sanatçının ölümünden sonra mal varlığı kamuoyunda merak konusu olmuştu.
Fatih Ürek’in dudak uçuklatan mirası paylaşıldı: Bodrum’daki malikane gündem oldu
Fatih Ürek’in vefatının ardından gündeme gelen yüksek değerli mirasının ayrıntıları ortaya çıktı. Bodrum’daki lüks malikane başta olmak üzere çeşitli taşınmazları içeren servetin, kardeşleri arasında paylaşıldığı öğrenildi.
Açıklanan bilgilere göre Ürek’in serveti; Bodrum Yokuşbaşı’nda yaklaşık 800 metrekarelik ve değeri 170 milyon TL civarında olan bir malikane, Ataşehir’de beş daire, bankada bulunan nakit para, yaklaşık 6 milyon TL değerinde bir araç ile pırlanta ve çeşitli mücevherlerden oluşuyor.
Mirasın kime kalacağına dair sorular sürerken, gazeteci Seyhan Erdağ konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Star TV’de yayınlanan “Nur Viral’le Sen İstersen” programında konuşan Erdağ, hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından mirasın kardeşler arasında paylaştırıldığını ifade etti.
Bu doğrultuda, merhum sanatçının mal varlığı kız kardeşleri Sevli Ürek ve Nurgül Fırat arasında bölüşüldü.
Öte yandan Ataşehir ve Bodrum’daki gayrimenkuller ile aracın satışı konusunda henüz kesin bir adım atılmadığı, resmi işlemlerin sürdüğü belirtildi.
Ürek’in hayattayken dile getirdiği vasiyeti de dikkat çekmişti.
Sanatçı, en büyük isteğinin kendi adını taşıyan bir okul yaptırmak olduğunu söylemiş, bu doğrultuda bir vakıf kurarak eğitime katkı sağlamayı hedeflediğini belirtmişti.