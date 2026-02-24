Gazeteci-Yazar Soner Yalçın, kitabın içeriğindeki ağır Kemalizm eleştirilerini sıralayarak, CHP liderliğine "ideolojik savrulma" uyarısında bulundu.

"CEREYANLAR ORTAK İDEOLOJİ KOORDİNATI"

Siyasette sembollerin asla rastgele seçilmediğini belirten Soner Yalçın, Nefes Gazetesi’ndeki köşesinde, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun birkaç gün arayla aynı kitabı referans göstermesinin bir "ortak ideoloji koordinatı" ilanı olduğunu savundu. Yalçın, "Tesadüflere pek inanan biri değilim; bu kitabın her iki politikacıya gönderildiğini düşünüyorum!" diyerek, partinin ideolojik eksenini dönüştürmek isteyen bir "yönlendirme ağına" dikkat çekti.





KİTABIN "DÜŞMAN LİSTESİ" VE AĞIR İTHAMLAR

Soner Yalçın, yazısında "Cereyanlar" kitabının sayfalarında yer alan ve CHP’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk ile Kemalizm’e yönelik ağır ifadeleri şu şekilde özetledi:

Kitaba göre Atatürk ve Kemalizm:

Atatürk emperyalizmle savaşmış değil, anti-emperyalist ve tam bağımsızlıkçı değil.

Cumhuriyet bir devrim değil, sadece bir restorasyon ve muhafazakâr bir yapı.

Kemalizm kurucu bir değer değil, bir "heyûla" ve Sevr sendromu üreten bir mekanizma.

Atatürk; entelektüel değil sadece bir Osmanlı subayı, ayrıca "Sosyal Darwinist/ırkçı" ve "eli kanlı" bir figür.

Yalçın, "Yazarken insanın içi sıkılıyor" diyerek, bu denli ağır ithamlar içeren bir metnin CHP’nin tepesindeki isimler tarafından nasıl "başucu kitabı" yapılabildiğini sordu.

CHP İÇİNDEKİ "GÖRÜNMEZ EL" ORTAYA ÇIKARILMALI

Yazısında Kılıçdaroğlu döneminden beri süregelen "liberal" açılımın bir süreklilik kazandığını ifade eden Yalçın, CHP’nin kendi tarihsel damarlarından beslenmek yerine "dar ezberci neoliberal akademik çevrenin" perspektifine teslim edildiğini belirtti. Yalçın, "CHP içindeki ‘görünmez el’ ortaya çıkarılmadan Kılıçdaroğlu savruluşları sürüp gider" diyerek, meselenin kişisel değil tamamen ideolojik bir hat mücadelesi olduğunun altını çizdi. Birikim-İletişim çevresinin yıllardır aynı "yanlışlar listesi" üzerinden CHP’yi bir kimlik aşınmasına sürüklediğini savunan yazar, bu durumun bir "düşünsel hegemonya stratejisi" olduğunu vurguladı.